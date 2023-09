Boris Groys & Tevž Logar: Collecting in the Digital Age (Sběratelství v digitální době)

Slyšeli jste, že u nás vystoupí světoznámý kritik umění a médií? Je to tak! Boris Groys se s námi ve středu 6. září od 18.00 spojí na dálku z USA, aby ve své přednášce promluvil na téma Sběratelství v digitální době. Optikou digitálních médií se zaměří nejen na současný rozmach umělecké produkce a distribuce, ale take na uchovávání takových děl v budoucnosti.

Hned po přednášce naváže profesor z newyorské Faculty of Arts and Science na diskuzi s Tevžem Logarem, kurátorem končící výstavy rumunského umění Lost in the Moment That Follows. Groys bude vycházet i z vlastní knihy Logic of the Collection (Logika sbírky). Přednáška i následná debata se uskuteční pouze v angličtině v bistru Kunsthalle Praha s kvalitním zvukem a obrazem na plátně. Spojení nebudeme jakkoliv streamovat a uskuteční se pouze v bistru s kvalitním zvukem a obrazem na plátně.