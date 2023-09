The Kiffness / JAR v Praze

The Kiffness je název hudebního projektu, za kterým stojí Jihoafričan David Scott. David je nadaný producent, zpěvák a klávesista, jehož elektronická hudba je fúzí různých žánrů, včetně jazzu, house a popu. Tvorba The Kiffness je energická, zábavná, přičemž její výrazná přidaná hodnota tkví v prvcích komedie a satiry.

V Jižní Africe prorazil svým debutovým singlem „Where Are You Going“, který vyšel v roce 2013. Od té doby vydal několik hitů, včetně „Pushin‘ On“, „Find A Way“ a „Too Blessed To Be Stressed“.

Doors 20:00 Start 21:00

