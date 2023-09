Charlie Slavík Revue & The Nightingales

Charlie Slavík Revue už více než deset let úspěšně a s obrovským ohlasem představuje domácímu i evropskému publiku a blues ve všech odstínech těchto uhrančivých žánrů. Hudba tohoto kvarteta je nekompromisně pulzující, živelná, hraná s nespoutanou energií. Podobně pestrá a nápaditá je i další z tváří Charlieho Slavíka, tentokrát představovaná ve spojení s charismatickým dámským vokálním triem The Nightingales. To je složeno s výjimečných zpěvaček Terezy Havelkové, Radky Topinkové a Josefíny Čermákové.

Převážně autorský reperoár je charakteristickým znakem vystoupení CHSR. Zatím poslední nahrávku A Nice Reminder pořídil frontman kapely s renomovanými americkými hudebníky ve slavném studiu Sound Emporium v Nashville, TN.