Skvělé Otto Hejnic Trio působí na česko-slovenské jazzové scéně již 14 let. V loňském roce pokřtilo v Jazz Docku již páté album s názvem This Is How It Is. Na albu si trio vkusně pohrává s elektronickým zvukem a kombinuje jazz a groove, to vše v autorských kompozicích leadera, bubeníka Otto Hejnice.

Jejich čtyři předcházející alba byla klasická pianová, jejichž repertoár tvořily vlastní skladby nebo úpravy nejen jazzových standardů. A právě takové jsou i vynikající koncerty OH3. Můžete se těšit na nové obměněné složení se slovenským klavíristou Jakubem Tökölym a kontrabasistou Janem Fečem.