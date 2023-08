Chanbara jako ideální sportovní kroužek pro vaše děti (a třeba i vás)

Nový školní rok je za dveřmi a s tím se na pořad dne dostávají i mimoškolní aktivity. Hledají vaše děti nový kroužek? Přemýšlíte, jak by mohly trávit odpoledne v pohybu? Jak by se mohly zabavit jinak než sezením u mobilu nebo počítače? Chcete pro ně přátelský kolektiv pod vedením trenérů s mnohaletou praxí? Nebráníte se vyzkoušet něco nového a neotřelého? Pak je možná chanbara přesně to, co hledáte! Chanbara je japonský bojový sport, ve kterém se bojuje s pomocí vzduchem měkčených zbraní. Spojují se v něm prvky různých šermířských disciplín a je velmi jednoduché se jej naučit, a to i pro úplné sportovní začátečníky. Základní pilíře chanbary jsou rychlost a úcta k soupeři. Na Praze 9 od roku 2016 probíhají tréninky pro děti.

A pokud byste sami potřebovali „upustit páru“, potěší vás tréninková skupina pro dospělé. Přijďte si chanbaru vyzkoušet 17. září na akci Prosecký podzim v Parku Přátelství (Praha 9, Prosek), kde Vám trenéři rádi poskytnou bližší informace o probíhajícím náboru. Bližší informace o chanbaře se dozvíte na https://chanbara-cz.webnode.cz/ a v případě jakýchkoli otázek neváhejte napsat na e-mail info@chanbara.cz nebo zavolat na telefonní číslo 722 084 434. Můžete navštívit také facebookovou stránku https://www.facebook.com/knights.chanbara.