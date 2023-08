Patnácté Slou Days / udržitelnost & slow living

Přijďte si užít letošní 15. sezonu Slou days, který se koná 6. a 7. října v hale číslo 13 v Pražské tržnici v Holešovicích. SLOU DAYS jsou pro ty, které přestal bavit život v rychlém tempu a chtějí alespoň na chvíli zpomalit. Cítit, chutnat, potěšit se, navázat nové vztahy a podpořit to, co má smysl. Pro naše šatníky, domácnosti i budoucí generace.

Desítky prodejců nabídnou širokou škálu lokální a udržitelné módy, přírodní kosmetiky, hraček, dekorací, šperků, doplňků, jídla a nápojů. Těšit se můžete také na inspirativní přednášky, interaktivní workshopy. A nebude chybět ani swap zóna, kam můžete přinést, co nenosíte a nepotřebujete a odnést si třeba něco, co vám sedne, a co si ještě zaslouží vdechnout nový život. Celý even je zdarma. Stačí zavítat na webové stránky slou.cz pro více informací.