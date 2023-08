Ufftenživot & Studio ALTA: Whoman *Pf

Jsem muž? Co smím? Co nesmím? Co musím? Kdo mi to řekne?

Nová inscenace souboru Ufftenživot a Studia ALTA zkoumá stereotypy, normy a očekávání, které jsme se naučili, které jsme si nechali vnutit, které jsme si vytvořili, které jsme si zautomatizovali a snažíme se je odlupovat. O tom, o čem se často mlčí, protože je to považováno za trapné. O křehkosti, na niž mají právo i muži.

*PF - Parents Friendly - zařizujeme hlídání - více informací v události.

VÍCE INFORMACÍ ZDE