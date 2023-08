Rekola slaví deset let

Dne 14. září oslavíme přes­ně 10 let od naší první jízdy, vzkazu­je znač­ka Reko­la! Již deset let brázdí naše růžová kola ulice měst. A to je důležité oslav­it.

Ve čtvrtek 14. září se můžete v Kasárně Kar­lín těšit na výs­tavu o naší his­torii, povídání zak­la­datele Vít­ka Jež­ka, dobré nealko i pivo nebo let­ní kino.

