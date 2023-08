Ve středu 20. září 2023 se v Praze a dalších 80 městech po celém Česku uskuteční již 17. ročník oblíbeného literárního festivalu Noc literatury. Série veřejných čtení současné zahraniční literatury v prvních českých překladech se tak svým rozsahem opět stane největší literární událostí v Česku. Současní autoři, netradiční místa a známé osobnosti: to je tvář série veřejných čtení – Noc literatury. Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s EUNIC Praha (Asociace národních kulturních institutů zemí EU), zahraničními ambasádami v České republice a nakladatelstvím Labyrint. Noc literatury podporuje velké i malé jazyky Noc literatury organizují Česká centra a EUNIC (Sdružení evropských národních kulturních institutů) od roku 2006. Záměrem akce je zvýšit zájem veřejnosti o evropskou literaturu a její aktuální myšlenkové a tvůrčí proudy. Tradiční součástí je četba romské a ukrajinské literatury, letos je do programu zařazena nezávislá běloruská literatura i literatura česká. Projekt rovněž poukazuje na obohacující význam překladů z velkých i malých jazyků. V průběhu roku pořádají formát Noci literatury také pobočky Českých center v zahraničí. Známé i neznámé Vinohrady Do pražské části Noci literatury se zapojily všechny tři městské části, do kterých oblast Vinohrad spadá – Praha 2, 3 a 10. Od 18 do 23 hodin si budou návštěvníci Noci literatury moci poslechnout čtení na 19 zajímavých a často veřejně nedostupných místech Vinohrad. Čtení na netradičních místech je jedním z prvků, které jsou pro Noc literatury charakteristické a které přispívají k její výjimečnosti.

V tomto roce festival pozve do vinohradských paláců Maceška, Orbis a Flora, Laichterova domu či kostela Nejsvětějšího Srdce Páně a Ateliérů a dílen Národního divadla. K zajímavosti projektu stejnou měrou přispívá i skvělá interpretace předních českých herců, a to jak těch, kteří na Noci literatury vystupují opakovaně, jako jsou Taťjana Medvecká, Ivan Lupták, Filip Kaňkovský, Daniela Kolářová či Simona Babčáková, tak tváří nových. Mezi ty nové patří i řada mladých herců jako jsou Denis Šafařík, Beata Kaňoková, Radúz Mácha či Kryštof Bartoš. Noc literatury neslyšícím Projekt usiluje o otevřenost vůči co nejširšímu publiku, a proto budou stejně jako v minulém roce na několika místech čtení tlumočena i do českého znakového jazyka a slyšícím návštěvníkům budou nabídnuty minikurzy základů českého znakového jazyka. Noc literatury 2023 v regionech V rámci regionů se do organizace Noci literatury zapojují kromě knihoven také další kulturní organizace.

Zapojená města: Benešov, Bílovec, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Břeclav, Brno-Maloměřice a Obřany, Březnice, Čáslav, Česká Lípa, České Budějovice, Dačice, Dalovice, Dobruška, Dobřichovice, Dobříš, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Humpolec, Hodonín, Horní Slavkov, Cheb, Chlumec nad Cidlinou, Chocerady, Chrudim, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kadaň, Kladno, Kolín, Krnov, Kroměříž, Kutná Hora, Kyjov, Litoměřice, Litomyšl, Litovel, Lomnice nad Lužnicí, Louny, Mělník, Milovice, Mladá Boleslav, Nové Město na Moravě, Nové Město nad Metují, Nymburk, Olomouc, Opočno, Pečky, Písek, Plzeň, Poděbrady, Police nad Metují, Prachatice, Praha-Vinoř, Přelouč, Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Rožnov pod Radhoštěm, Rýmařov, Rtyně v Podkrkonoší, Říčany, Sázava, Sezimovo Ústí, Strakonice, Svijany, Šternberk, Tábor, Turnov, Třebíč, Ústí nad Labem, Valtice, Vamberk, Vodňany, Vratislavice, Vrbno pod Pradědem, Zlín, Znojmo, Žatec, Žlutice. Záštitu projektu udělily městské části Praha 2, 3 a 10, stejně jako Magistrát hlavního města Prahy. Hlavním mediálním partnerem projektu je Český rozhlas. Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/akce/noc-literatury-2023