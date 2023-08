Miroslava Zychová. Mezi fantazií a realitou

Miroslava Zychová tvoří v Hlinsku v Čechách. Výběr pro tuto výstavu představuje tvorbu autorky od konce 60. let do současnosti. Od surrealisticko-groteskních hříček z 60. let s panenkou nebo hrdinkou Anabelou s autobiografickými rysy se přenášíme k modrým kompozicím ze 70. let, jejichž z dálky lyrický výraz se při podrobném ohledání zblízka proměňuje v sadu příběhů. V 80. letech příběhovost vystřídají enigmatické interiéry a zátiší.

Konec osmdesátek je ve znamení nafukovacích hraček z Fatry Napajedla, zprvu ikonických modrých slonů a červených buvolů Libuše Niklové, v devadesátkách a na počátku nového milénia vystřídaných nafukovací produkcí čínské provenience. Na obrazech z posledních let se vrací k jednomu ze svých zásadních motivů, želvě.