Na muzikál? Na pivo? Do Senatánu!

Plzeň je oblíbeným turistickým cílem a jako město má za sebou svébytnou historií. Každoročně proto přiváží do pražské Valdštejnské zahrady to nejlepší a nejzajímavější ze západočeské metropole. A to už od roku 2005. Letošní celodenní rodinný program je přehlídkou repertoáru muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla, nabízí i vědeckou show, workshopy z oblasti umění či historie Plzně a ochutnávky regionálních produktů. Vstup je zdarma. Začíná se v sobotu 2. září v 10:30, program potrvá do 18 hodin. Bohatý program Plzeň je, co se zážitků týče, ojedinělá, rozmanitá a atraktivní. Pro návštěvníky si letos připravila představí muzikálový soubor. Divákovi nepředstaví jenom produkci muzikálového souboru, pochlubí se i historickým centrem, lokálními potravinami včetně slavného plzeňského piva, loutkářskou tradicí či industriálními památkami, které jsou v poslední době vyhledávanými turistickými cíli. Dále se během celého Dne Plzně v Senátu představí bednáři Plzeňského Prazdroje, zážitkové centrum Pilsner Urquell: The Original Beer Experience, které bylo letos v dubnu otevřeno na pražském Můstku, Techmania Science Center se svojí show, Západočeské muzeum v Plzni včetně Muzea loutek se svými zábavnými workshopy, Západočeská galerie v Plzni s tvůrčími dílnami, Regionální potravina Plzeňského kraje s nejkvalitnějšími zemědělskými nebo potravinářskými výrobky a Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy. Muzikálový soubor DJKT V průběhu celého dne budou znít melodie ze známých muzikálů v podání členů muzikálového souboru DJKT, program vyvrcholí hodinovým koncertem těch nejznámějších. Plzeňský muzikálový soubor je v naší republice druhým nejdéle fungujícím ansámblem, který se kontinuálně věnuje zábavně-hudebním divadelním produkcím. Jeho ‚prehistorie‘ však sahá až k prvním operetním inscenacím samostatného českého divadla v Plzni v 2. polovině 19. století.

Díky kvalitním sólistům i prvotřídním hostům, průbojné dramaturgii a úspěšným inscenacím špičkových titulů jako Sweeney Todd, My Fair Lady a další, se muzikálová představení v DJKT v posledním desetiletí jednoznačně zařadila k české špičce. Zaostři na Plzeň Akci ve Valdštejnské zahradě doprovodí výstava s názvem ZAOSTŘI NA Plzeň z dílny organizace Plzeň – TURISMUS. Výstava je k vidění od 25. srpna do 29. září 2023. Představí západočeskou metropoli jako čtvrté největší město v Česku. Město proslavil především pivovar Plzeňský Prazdroj a také strojírenské závody Škoda. Bývalé královské město s bohatou historií nyní vyniká množstvím památek a turistických zajímavostí. Při procházce historickým centrem návštěvníci mohou objevit honosnou katedrálu sv. Bartoloměje, renesanční radnici, největší synagogu v Česku i řadu krásně zdobených historických domů. Výstava Zaostři na Plzeň tedy stručně provede diváky po turisticky nejzajímavějších místech. Ten opravdový zážitek na diváky však čeká až v Plzni. Den Plzně v Senátu připravují pracovníci Odboru komunikace a marketingu Magistrátu města Plzně a městské příspěvkové organizace Plzeň – TURISMUS. Připojily se k nim další i další plzeňské organizace a firmy. Tipy na další výlety do Plzně a okolí, program akcí i praktické informace pro plánování výletu do Plzně najdete na webu www.visitplzen.eu.