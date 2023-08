Zpátky do školních lavic. Retro muzeum Praha zve na návštěvu dospělé i děti a nabízí 1+2 vstupenky zdarma

Retro muzeum v Praze připomíná, jak to vypadalo v českých základních školách v 70. a 80 letech minulého století. Ve čtvrtém patře obchodního domu Kotva si můžete prohlédnout historickou školní třídu, ukázky starých učebnic a školních sešitů, výtvarných potřeb nebo žákovských knížek. Nechybí ani nástěnky s povzbudivými hesly. Navíc od 21. 8. do 4. 9. mohou až dvě děti v doprovodu dospělého využít vstup zdarma. Kromě školní třídy si můžete prohlédnout i další dobově zařízené místnosti s více než 12 000 unikátními předměty ze 70. a 80. let Československa.

Zavzpomínejte s vašimi dětmi nebo vnuky na legendární céčka a dobové hračky, úpletovou módu nebo vybavení celého bytu. Retro muzeum Praha ve 4. patře OD Kotva má otevřeno denně od 9 do 20 hodin.