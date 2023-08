LuckySings v Jazz Docku

LuckySings je talentovaný nigerijský zpěvák, skladatel a kytarista, známý svým spojením africké hudby, popu, blues, soulu, R&B a jazzu. Jeho hudba je autentická, upřímná a inspirativní, odrážející jeho osobní uměleckou cestu. Vystupoval na renomovaných letních festivalech jako Colors of Ostrava, Rock for People, Sázava Fest a FM City Fest, předváděje svůj silný hlas a duševní texty. V roce 2018 zaujal LuckySings publikum i porotu soutěže Česko Slovensko má talent svým zpěvem a následně vyhrál první místo v soutěži REC stage v roce 2020. Jeho album Roadside Vagabond, které produkoval Radim Genčev, získalo velkou chválu a uznání. Nyní se LuckySings vrací do Prahy, aby vystoupil s kapelou složenou z výjimečných hudebníků.

Přijďte zažít magii LuckySings v Jazzdocku – koncert, který fanoušci soulové hudby rozhodně nemohou minout.