Pohybové aktivity zdarma po celé republice nabízí projekt Aktivní září

„Kdo je aktivní, ten září!“ To je motto projektu Aktivní září, za nímž stojí Nadační fond Aktivní ČESKO. Široké veřejnosti – od dětí po seniory a od sportovců po ty, kteří pohybu ještě nepřišli na chuť – představuje tento projekt spoustu zajímavých aktivit, do nichž se mohou všichni zapojit zdarma a jež mají společný cíl: přivést co nejvíce lidí k fyzické aktivitě, která zlepšuje kondici, zdraví i náladu!

Po celý měsíc bude po celé České republice probíhat mnoho zajímavých akcí, ať už se jedná o lekce cvičení, soutěže, přednášky a nejrůznější činnosti podporující pohyb. V sobotu 23. září od 15.00 h zahájí akce Rozjedeme to na Žofíně na pražském Slovanském ostrově Evropský týden sportu, který bude probíhat po celé České republice až do 30. 9. a jehož koordinátorem je Český olympijský výbor. Na odpoledne plné pohybu a zábavy vás zve Nadační fond Aktivní ČESKO ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací, která si v letošním roce připomíná 75. výročí svého založení. Zájemci z řad široké veřejnosti se mohou zúčastnit společné jízdy na stacionárních kolech za podpory významných osobností společenského i politického života. Mohou si také vyzkoušet nejrůznější pohybové aktivity pro všechny věkové skupiny nebo si ověřit stav své kondice díky zdravotním diagnostikám.

Evropský týden sportu bude dále pokračovat projektem BEACTIVE DAY, který tradičně pořádá Česká komora fitness a do něhož se zapojí velké množství fitness center a sportovišť, z nichž některá si připravila program na celé září. Na veřejnost čekají zábavné akce, soutěže, workshopy, vstupy zdarma, ukázky lekcí a další, které mají za cíl zapojit co nejvíce lidí do pohybových aktivit.

Termín: 1.–30. 9. 2023

Místo: celá Česká republika

Více informací, kalendář akcí a mapa zapojených sportovišť: www.aktivnicesko.cz