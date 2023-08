Letní kino na Pragovce / Chlapi nepláčou

Servírujeme vám již šestý ročník letního kina na Pragovce, tentokrát se zastřešujícím tématem krajiny. Letos se kino přesouvá do prostoru velkého sálu v hale E (bývalé jídelny), promítat se tak bude za každého počasí každý čtvrtek po setmění. Vstup ZDARMA.

Před projekcí si skočte do galerie na aktuální výstavu rezidentů Pragovky EXCEL. Otevřená je vždy až do začátku promítání.

17. srpna promítáme od 20:30 film Chlapi nepláčou.

V opuštěném horském hotelu, který dnes už pouze naznačuje dobu své zašlé slávy a luxusu, probíhá psychologický experiment. Na jednom místě se potká osm dobrovolníků z řad válečných veteránů, zastupujících různé národnosti a etnika bývalé Jugoslávie, aby zde podstoupili společnou terapii. V atmosféře obrovského prázdného hotelu vyplouvají na povrch ty nejhlubší rány minulosti, zasazené rodinou či válečnou zkušeností. Ať už byli účastníci přímými aktéry nebo pouze svědky válečných zločinů, které v 90. letech zvrásnily společný stát, jejich dozvuky žijí v jejich myslích dál a těžko lze od nich očekávat vzájemné souznění. Slovinský terapeut, který má skupinu na starosti, jen obtížně zvládá nebezpečně třaskavou směs, kterou může okamžitě zažehnout každé slovo vyřknuté bez rozmyslu nebo jen zdánlivě křivý pohled. Bosenský kandidát na Oscara za nejlepší cizojazyčný film se stal jedním z nejvýraznějších filmů soutěže 52. ročníku MFF Karlovy Vary a z festivalu si odvezl Zvláštní cenu poroty. (Aerofilms)

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=UfveWveS_2c...

Režie: Alen Drljević

Scénář: Alen Drljević, Zoran Solomun

Kamera: Erol Zubčevič

Hudba: Dado Jehan

Hrají: Leon Lučev, Boris Isakovič, Sebastian Cavazza, Emir Hadžihafizbegovič, Ermin Bravo, Boris Ler, Ivo Gregurevič, Izudin Bajrović, Miralem Zupčevič, Primoz Petkovsek, Nermin Karacic, Mirko Zecevic-Tadic, Jasna Đuričić

Předfilm: Zkouška sirén (Hana Slaninová, 2021)

Dostala jsem chuť křičet. Zničehonic. Všechny moje myšlenky v tu chvíli směřovaly k tomu, abych se ovládla a nezačala doopravdy řvát. Jen jsem si v duchu říkala: hlavně nekřič. Vydržela jsem to a zůstala jsem potichu. Ale ten pocit, to vnitřní pnutí, ve mně nějak zůstalo. Začala jsem hledat místo, kde by to šlo – křičet bezpečně a přitom svobodně. Našla jsem sirény.

(My Street Films)

Kompletní program letního kina na Pragovce:

8. 6. 21:30 Žena na válečné stezce

15. 6. 21:30 Mžitky

22. 6. 21:15 Proti přírodě

29. 6. 21:15 Beuys

13. 7. 21:00 KaprKód

20. 7. 21:00 O koních a lidech

27. 7. 20:45 Návštěvníci

3. 8. 20:45 Frank

10. 8. 20:30 Hranice odvahy

17. 8. 20:30 Chlapi nepláčou

24. 8. 20:30 Víkend na chatě

31. 8. 20:00 Osm hor

7. 9. 19:45 25 km/h

Změna programu vyhrazena.

Dramaturgie letního kina: Pavel Soušek, Jana Hanusková

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury ČR a Městskou částí Praha 9.