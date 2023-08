Běh proti násilí

Středisko celostátních programů a služeb pořádá 21. 9. 2023 v 17:30 hodin již pátý ročník „Běhu proti násilí“. Startovné půjde na podporu projektu „STOP NÁSILÍ“, který nabízí terapeutickou pomoc všem, kteří mají potíže se zvládáním agrese ve vztazích.

Závod se poběží na Praze 6, v lesoparku Obora Hvězda. Trasa bude dlouhá 5 km a je možné ji zdolat během i chůzí. Závodu se mohou zúčastnit děti i dospělí. Trať je přizpůsobena tak, aby ji zvládl každý. Na místě bude zajištěno občerstvení, šatny, i hlídání dětí. Těšit se můžete nejen na zážitek z běhu a podpoření myšlenky nulové tolerance násilí, ale i na odměnu pro každého účastníka. Jako loni, i letos bude možnost masáže před i po běhu pro všechny běžce. Pro první tři nejlepší běžce z každé kategorie jsou připraveny věcné ceny.

Dětský závod startuje již v 16:30 a je rozdělen do dvou kategorií. První – pro nejmenší běžce do 6 let, délka trasy je 100 metrů. Druhá – pro běžce od 6 do 15 let měří 2,5 km.

Registrace