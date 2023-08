The Backwards - Beatles Revival

Nejlepší beatles-revivalová skupina na světě přijíždí s novým koncertním programem!

The Backwards, nejen jako interpreti, ale především jako hudebníci se věnují celé tvorbě skupiny Beatles, od období Beatlemanie přes album Sgt. Pepper`s Lonely Hearts Club Band až po poslední desky Let It Be a Abbey Road. Výsledkem preciznosti, s jakou kapela prezentuje hudbu Beatles, je schopnost zvládnout hru na nástroje jako je například indický sitár, zobcová flétna, foukací harmonika, klavír a jiné.

