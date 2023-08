To ty nosíš smůlu lásko

Zveme vás do kina.

Sladká komedie se slanou příchutí, jejíž hlavní hrdinka řeší otázku, zda dát přednost jistotě a kariéře, nebo dobrodružství a lásce. Padesátnice Monika má pocit, že v životě dosáhla všechny pro společnost důležité mety. Dítě už má odrostlé a jako workoholičce se jí kariérně velmi daří. S manželem má však společného stále méně a méně a v myšlenkách se vrací do mládí, kdy se nebála vybočit ze zajetých kolejí a uměla ocenit krásu okamžiku. Monika se rozhodne objevit své dobrodružné já a přihlásí se na kurz lezení…

Slovensko | 2023 | komedie, dobrodružný, romantický, nevhodné do 12 let

