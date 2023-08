Winternitzova vila uvádí divadelní představení Alma Rosé. Tento poutavý příběh vypráví osud talentované židovské hudebnice, která využila hudbu k přežívání v koncentračním táboře Osvětim.

Alma Rosé pocházela ze slavné vídeňské hudební rodiny. Její otec byl vynikající houslista a její matkou byla sestra jednoho z nejslavnějších rakouských skladatelů, Gustava Mahlera. Ve Vídni vedla populární ženský orchestr Wiener Walzermädeln, na jehož repertoáru byla klasická i operetní hudba. Její kariéru ale přerušil nástup nacismu v Evropě. Když se chce dostat na falešný pas do Švýcarska, je zadržena a deportována do koncentračního tábora. V Osvětimi se stane dirigentkou vězeňské ženské kapely a postupně nabírá do orchestru zkušené hráčky především z řad židovských vězeňkyň. Orchestr musel hrát naprosto precizně a přesně, a to nejen na vlakovém nástupišti při příjezdech nových transportů, ale také na dýcháncích vězeňských dozorců. Jak vzpomínala členka orchestru, violoncellistka Anita Laser-Wallfisch: „Alma dobře věděla, že pokud se jí nepodaří vytvořit přijatelnou kapelu, jdeme všichni do plynu.“ Alma v táboře přežila jeden rok. Zemřela v pouhých 37 letech.

V podání dámského smyčcového kvarteta zazní skladby F. Kreislera, J. Strausse, A Dvořáka, F Schuberta, J. Brahmse a G. Pucciniho.

