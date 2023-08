CHATY – znovuobjevené dílo architektů Františka Cubra a Zdeňka Pokorného, autorů pavilonu Expo 58

Výstavu je možné navštívit od 12.7. do 15.10.2023 od neděle do středy vždy 12-18 hodin

Architekti František Cubr, Zdeněk Pokorný a Josef Hrubý jsou známí především návrhem Československého pavilonu pro světovou výstavu EXPO v Bruselu v roce 1958. Díky této i jiným veřejným a administrativním stavbám padesátých až sedmdesátých let jsou považováni za jedny z nejdůležitějších tvůrců české poválečné architektury. Čtyři rekreační objekty, které architekt František Cubr navrhl společně se svým kolegou Zdeňkem Pokorným ve čtyřicátých letech na březích přehrady Seč nedaleko Pardubic jsou zcela zapomenutými příklady velmi originální architektonické tvorby. Mohou být pokládány za výjimečné příklady organické architektury čtyřicátých let, která se v našem prostředí uplatnila jen velmi zřídka, a to právě především v oblasti rekreačního bydlení.

Výstava představí tyto výjimečné projekty, které ještě doposud nebyly zcela historicky zhodnoceny, skrze nedávno provedený výzkum, fotografie i unikátní nábytek, jenž byl pro tyto objekty vytvořen.

