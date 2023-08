Bachtale Apsa international gypsy band

Název Bachtale Apsa, v překladu Slzy štěstí, vyjadřuje pestrost nálad a emocí, které romská hudba odnepaměti v posluchačích vyvolává. Kapela spojuje muziku balkánských, maďarských, španělských, ruských i slovenských Romů. Nechybí samozřejmě klasické čardáše. Repertoir ovšem netvoří jen romská tradiční hudba, ale také autorská tvorba Mária Biháriho a Petra Horváta. V hudbě Bachtale Apsa se tak prolínají romské melodie s rumbou, tangem, flamencem, swingem a dalšími styly. Základem kapely je každopádně virtuózní akordeon nevidomého romského hudebníka Mária Biháriho, který doprovází vynikající kytarista a fenomenální zpěvák Peter Horvát. Originální houslista a basista Adam Pospíšil, jeden z mála „gádžů“, hrajících s romskými kapelami, podle nálady tepe rytmiku nebo zahřívá své čarovné skřipky.

Jazzový feeling dodává výjimečný trumpetista Nicholas Roy Arthefer, rodák z amerického Bostonu, který trvale zakotvil v Praze. A nakonec to nejdůležitější! Rytmickým motorem kapely je originální perkusista a bubeník Radek Sivák, hrající na cokoliv, co se mu zrovna připlete do cesty. Formace Bachtale Apsa funguje v různých sestavách od roku 2010 a za tu dobu odehrála stovky koncertů doma i v zahraničí, nejdále v Indii a v Alžírsku. Od loňského jara, koronavirové krizi navzdory, odehrála skvělé koncerty se zpěvačkou a herečkou Bárou Hrzánovou a absolvovala s ní také charitativní tour v domovech pro seniory. Z těchto setkání se vyvinulo velké přátelství a pravidelná spolupráce.

Bachtale Apsa jsou:

Mário Bihári – akordeon, zpěv

Petr Horvát – kytara, zpěv

Adam Pospíšil – housle, baskytara

Nicholas Roy Arthofer – trumpeta, zpěv

Radek Sivák – bicí, perkuse