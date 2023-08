Praha Franze Kafky

u příležitosti 140. výročí narození spisovatele

Praha očima jednoho z nejslavnějších světových spisovatelů minulého století.

Co všechno (ne)víte o Franzi Kafkovi. Jak dbal o svůj zevnějšek a o své zdraví? Proč byl vegetarián? Jaký měl vztah s otcem nebo se ženami? Jak ho vnímali jeho nejbližší a přátelé? Co napsal o Praze a jak ji proslavil?

S Kafkou do školy, do práce, do synagogy, za zábavou i do jednoho z nejslavnějších pražských nevěstinců. Postřehy, zážitky, dopisy.

Nahlédněte do spisovatelova autentického deníku a sledujte příběh proměn Prahy na přelomu 19. a 20. století. Po stopách mizejícího města i po stopách Kafkových osudových lidí, k nimž patřil Max Brod, Egon Erwin Kisch, Franz Werfel,

Albert Einstein nebo femme fatale Milena Jesenská.

...příběhy v souvislostech.

sobota 2. září 2023, 14:15 hod.

sraz ve Vladislavově ulici za komplexem Quadrio

vstupné: 170 Kč

Nutná rezervace na tomas.kryl@email.cz.