Jānis Balodis [Riga] & Nahuel Cano [Amsterdam]: The Last Night of the Deer

Poslední dobou vozíme do Libně poklady ze světových festivalů – a tohle, to je jeden z nich. Začíná nezapomenutelná noc. Last Night of the Deer je divadlo o jednom prosincovém večeru, kdy Jānis a Nahuel navštívili Lidl, natankovali LPG ve Viadě, potkali antropologa, srazili jelena, rozdrtili lebku, byli pokryti krví a výkaly, utíkali před psy a málem je nevzal taxikář. Je to příběh o příliš lidských lesích a více než lidských duších, kteří je obývají. Sněhová bouře v srpnu? Jasně, ve Studiu ALTA s českými titulky. My tomu říkáme událost léta. VÍCE INFORMACÍ ZDE

