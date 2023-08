Konec letní prázdnin neznamená konec zábavy! Užijte si 1. září zábavné odpoledne a oblíbené kroužky pro děti po celý školní rok

Na co se těšit 1. září? Zábavné odpoledne na oslavu nového školního roku zahájí ve 14.00 oblíbené pěvecké duo Karol a Kvído, kteří společně zazpívají písničky z kouzelného světa. Poté bude následovat vždy v celou hodinu 60minutový program zahrnující ukázky dětských animací vznikajících v rámci workshopů, taneční vystoupení s Maxíkem, ukázkové hodiny angličtiny s rodilým mluvčím a lekce dětské jógy. Kromě toho na děti také čeká focení prvňáčků nebo workshop na výrobu fotorámečku.

Předškoláci i školáci se vyfotí před fotostěnou a fotografii si pak mohou odnést na památku domů. Malí i velcí návštěvníci si během celého odpoledne mohou vyzkoušet i malování na obličej. Celý program skončí v 18 hodin.

Co pro vás chystáme v průběhu školního roku? Od září opět zahájíme oblíbené lekce angličtiny s rodilým mluvčím pro děti ve věku 4–10 let, dětské středy s Maxíkem plné kreativního tvoření, divadla a soutěží a také na dětskou jógu vhodnou pro věkovou kategorii 3–7 let. Kroužky probíhají v těchto prostorách a časech: Angličtina s rodilým mluvčím každý čtvrtek od 14.00, 15.00 nebo 16.00 (ve třech blocích dle věku a jazykových schopností dítěte) v Maxíkově Jóga pro děti každé pondělí od 14.30 do 15.30 u multikina CineStar Dětský program s Maxíkem každou středu od 16.00 do 17.00 v Maxíkově Všechny kroužky jsou zdarma pro děti členů věrnostního programu Centra Černý Most.

Registraci do programu lze jednoduše provést na webu www.centrumcernymost.cz. Na angličtinu a jógu je pak zapotřebí si rezervovat místo předem na eventy@centrumcernymost.cz.