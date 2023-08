Masters of Saxophone Tribute

Nejvlivnější jazzman 50. - 60. let známý pro své skladby: In A Sentimental Mood, My Little Brown Book, My One And Only Love nebo Blue Train.

John Coltrane alias Trane byl známý americký jazzový saxofonista a skvělý skladatel. Opsal se do hudebního světa svým neojedinělým talentem.

VÍCE INFORMACÍ ZDE