Kings of Blues & Jazz: Blues from Chicago. O.J. Band.

Poznejte kouzlo bluesových králů! Připojte se k nám na koncert k poctě Little Waltera, Muddyho Waterse, Jimmyho Reeda, BB Kinga a Freddieho Kinga. Vychutnejte si jejich nadčasové melodie a nezapomenutelný odkaz. Nenechte si ujít "The Kings of Blues" - strhující večer plný soulové hudby!

