Shabaaz Mystik: Představení

Ponořte se ve čtvrtek 21. září od 17:30 do poetického a hudebního světa umělce Shabaaz Mystik na jeho představení Soul a Sanza, poprvé v Praze!

Co nám zbyde, když nebude hudba? Slova? Nejen to. Zůstává to, co je tu navíc. Co není vidět a podněcuje dech. Zůstává stopa duše. Sbírka a představení Soul A Sanza jsou součástí hledání toho, co lze nalézt pouze v sobě samém. Jinde, které je všude. Nikdy, které je stále.

