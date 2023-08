Tol­stoys od získání ceny Debut roku na RHA 2017 odehráli přes 150 kon­certů. Mezi nimi akce jako Euroson­ic, Bush, Ment, Poho­da, Grape, Colours of Ostra­va a spous­ta dalších. Sloven­sko-berlín­ská kapela se ale letos v létě před­stavu­je v úplně novém kabátě. K třem původ­ních členům ze Sloven­s­ka se při­dal bubeník z Nového Zélan­du a mladá německá kytarist­ka.

V součas­né tvor­bě z chys­taného alba No Lim­it To Lovekom­bin­u­je rozverná ses­ta­va čarovný trip-hop s prvky hip­pie psy­che­delie a vyráží na sérii kon­certů, v rám­ci které zamíří i do Kasáren Kar­lín. Posluchače čeká ces­ta do snů kape­ly Tol­stoys zaručeně a mohou se těšit na pestro­barevnou show, plnou mag­ick­ého groovu.

VÍCE INFORMACÍ ZDE