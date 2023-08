Ruts DC v Praze

Legenda britského punk-rocku Ruts DC se vrací do Prahy, a to rovnou s novou deskou. Punk 70. let z ulic Londýna je kapitola sama pro sebe. Jsou v ní dramatické příběhy, vznikly nezapomenutelné kapely, některé z nich s velice krátkou životností.

Spletitý osud potkal i The Ruts, kteří dnes vystupují pod názvem Ruts DC. Udělali hit, skvěle jim to hrálo, potkala je tragédie, rozpadli se, po letech se dali znovu dohromady. V loňském roce vydali novou desku, teď s ní obráží pódia a objeví se i na tom našem! Tak buďte u toho.

