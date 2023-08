Nintendo herní zóna v OC Letňany

Od pátku 18. 8. do neděle 20. 8. v OC Letňany nleznete Nintendo herní zónu, která Vám představí to nejnovější z dílny Nintendo.

Zahrát si můžete novinky jako Everybody 1-2 switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nebo Metroid Prime Remastered.

Na své si přijdou i milovníci sportu ve hrách Nintendo Switch Sports. Dorazte a užijte si spoustu virtuální zábavy s konzolí Nintendo Switch!

VÍCE INFORMACÍ ZDE