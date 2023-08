Všechny tábory jsou plné, vaše ratolest se doma nudí a vy nevíte co s ní? Jako jedna z možností se nabízí naše Letní škola tvůrčího psaní. Čtyři dny plné kreativity, účastnící otevřou mysl své fantazii, procvičí se v tvůrčím psaní a následně si svá napsaná díla budou moci převést do audio verze.

Kurz se bude konat poslední srpnový týden 28. – 31. 2023 v prostorách Vyšší odborné školy publicistiky, Spálená 8, Praha 1.

Dny budou rozděleny na dopolední praktický a odpolední teoretický blok (9–12 h. a 13–16 h.). Letní škola je vhodná pro zájemce ve věkovém rozmezí 12 – 16 let. Program: 28. 8. ÚVOD DO TVŮRČÍHO PSANÍ 29. 8. INSPIRACE ANEB ČEKÁNÍ NA MÚZU 30. 8. I FANTAZIE MUSÍ MÍT ŘÁD 31. 8. workshop ŘEKNI TO NAHLAS

Více informací a podrobnější program najdete zde: https://lnkd.in/e-qwpp_N