Soběstačný festival jsme se rozhodli uspořádat jako výjimečnou akci, věnující se tématům jako je soběstačnost, odolnost nebo udržitelnost. Je o cestě za snížením závislosti. Závislosti třeba na externích zdrojích, trhu a velkých institucích, což může přispět k větší nezávislosti, a pocitu svobody. Soběstačnost každý z nás vidí trochu jinak. Často se o ní mluví, a míváme ji pospojovanou různě podle toho, co jsme viděli, zažili, četli nebo s tím, co aktuálně žijeme. Možná už do nějaké míry soběstační jste, možná hledáte způsob kde začít. Festival je tu pro vás.