Letní kino na Pragovce / Hranice odvahy

Servírujeme vám již šestý ročník letního kina na Pragovce, tentokrát se zastřešujícím tématem krajiny. Letos se kino přesouvá do prostoru velkého sálu v hale E (bývalé jídelny), promítat se tak bude za každého počasí každý čtvrtek po setmění. Vstup ZDARMA. Před projekcí si skočte do galerie na aktuální výstavu rezidentů Pragovky EXCEL. Otevřená je vždy až do začátku promítání. 10. srpna promítáme od 20:30 film Hranice odvahy. Píše se podzim roku 1942 a přestože okupované Norsko strádá vlivem materiálního nedostatku a válečných restrikcí, desetiletá Gerda a její bratr Otto se těší na (jakkoli skromné) Vánoce. Pak si však pro jejich rodiče přijde policie a opuštěné děti navíc zjišťují, že se ve sklepě jejich domu ukrývají dvě židovské děti, sourozenci Daniel a Sarah. Mají je opustit a odejít do bezpečí k tetě? Anebo naplnit záměr svých rodičů a provést je hlubokými lesy za švédskou hranici, na neutrální území, kde by děti byly v bezpečí? Rázná Gerda má jasno hned a váhavému Ottovi nezbývá než se přidat. Čeká je cesta, na níž kromě nástrah zimní přírody musejí překonat i vzájemné rozpory a nedůvěru a rozeznat, kdo z dospělých jim chce pomoci a kdo je zradí.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=TI3kIiQ6rYw... Režie: Johanne Helgeland Scénář: Maja Lunde, Espen Torkildsen Kamera: John-Erling H. Fredriksen Hudba: Stein Berge Svendsen Hrají: Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine, Bianca Ghilardi-Hellsten, Henrik Siger Woldene, Luke Neite, Kari Simonsen, Morten Svartveit, Silje Breivik, Frode Winther, Svein Roger Karlsen, Trond Høvik, Jonas Kippersund, Thea Borring Lande, Julius Robin Weigel, Oliver Normann Hibbard Předfilm: Vesnickej asfalt (Petr Žemla, 2021) Vítek a Pepa jsou bratři, které vedle bratrství pojí také vášeň k parkouru. Namísto městských kulis a party kamarádů jim však musí vystačit okolní prostředí a hřiště, které jim rodiče postavili na zahradě. Může to stačit? — S jednomyslnou radostí chceme udělit první cenu Petru Žemlovi za Vesnickej asfalt. Snímek lyricky a nevtíravě ukazuje příběh dvou bratrů-parkouristů, který je vystavěn s mimořádným citem pro přítomný okamžik, ale i kontext, v němž se odehrává. (My Street Films)

Kompletní program letního kina na Pragovce: 8. 6. 21:30 Žena na válečné stezce 15. 6. 21:30 Mžitky 22. 6. 21:15 Proti přírodě 29. 6. 21:15 Beuys 13. 7. 21:00 KaprKód 20. 7. 21:00 O koních a lidech 27. 7. 20:45 Návštěvníci 3. 8. 20:45 Frank 10. 8. 20:30 Hranice odvahy 17. 8. 20:30 Chlapi nepláčou 24. 8. 20:30 Víkend na chatě 31. 8. 20:00 Osm hor 7. 9. 19:45 25 km/h Změna programu vyhrazena. Dramaturgie letního kina: Pavel Soušek, Jana Hanusková Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury ČR a Městskou částí Praha 9.