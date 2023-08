The Lord of the Rings - The Two Towers

Putování „společenstva prstenu“ pokračuje, opět v unikátním filmovém představení za doprovodu živé hudby. Hobiti, elfové, skřeti a trpaslíci ožijí na obřím filmovém plátně za doprovodu 230 členného symfonického orchestru, sborů a zahraničních sólistů. Po obrovském diváckém zájmu o uvedení prvního dílu v prosinci 2022, uvádí JV Classics pokračování epické fantasy trilogie Pán prstenů: Dvě věže. Představení velkolepé projekce za doprovodu 230 členů symfonického orchestru, sboru a zahraničních sólistů, se uskuteční 23. března 2024 v moderním koncertním sále O2 universum Praha. Velkofilm Pán prstenů: Dvě věže natočený podle knihy Johna Ronalda Reuela Tolkiena měl v České republice premiéru 16. 1. 2003 a návštěvnost tehdy dosáhla tři čtvrtě milionu diváků. Od jeho uvedení uplynulo sice již 20 let, nicméně toto přelomové dílo neztratilo na divácké oblibě. Naopak, nové a nové generace obdivují jeho dokonalost. Hudbu k trilogii složil slavný skladatel Howard Shore: „Velký rozsah hudby vyžaduje symfonický orchestr, smíšený sbor, chlapecký sbor a instrumentální a vokální sólisty zpívající v Tolkienových literárních jazycích, ale samozřejmě i v angličtině“, popisuje autor. Hudba Pána prstenů je řazena mezi nejkomplexnější díla na poli filmové hudby. Styly a nástroje z různých koutů světa dokreslují a charakterizují jednotlivé prvky Tolkienovy ságy. Navždy již zřejmě zůstane nejslavnější prací Howarda Shorea, který za ni obdržel hned dva Oscary (za Společenstvo prstenu a Návrat krále). Třetím Oscarem pak byla oceněna závěrečná píseň Into the West, kterou nazpívala Annie Lennox. VÍCE INFORMACÍ ZDE

