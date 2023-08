Úžasné trio z Tel Avivu bezostyšně mísí a staví do kontrastu různé styly a žánry, z čehož vzniká nezařaditelná hudební koláž. "Vždy zníme jako Shalosh. Tak působíme jako jeden celek; náš zvuk může být swing... nebo death metal."

V jejich hudebních volbách však není nic náhodného. Shalosh jsou jako jeden organismus, jehož části instinktivně dýchají společně a vypráví příběhy. A Shalosh mají skutečně co říct. Chtějí inspirovat, odkazovat, klást otázky a zázrak je, že to všechno dělají beze slov. Shalosh dělají intenzivně naléhavou hudbu, která apeluje spíše na city, než aby zatěžovala mozek. Tato hudba beze slov má bezprostřednost, chytlavost, sílu a také jemnost. Shalosh jsou zakořeněni v tradici, ale vnímavě hledí do budoucnosti.