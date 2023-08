Snowflakes

Film Amerikánka našel svou energii nejen ve skutečném příběhu, letech práce na filmovém scénáři, jeho následné adaptaci do divadelní inscenace či ve svých tvůrcích, ale především ve výjimečném dětském kruhu interpretů, který vzešel z dětských domovů a vydělených skupin spojených s dětmi z rodin, jakou je ta vaše. Dětský kruh, který stojí na autenticitě osudu každého z nich.

Konkurs, společné sehrávání, pochopení skupinové energie, důvěra, nový smysl, natáčení, nové vztahy, nové naděje i směřování, způsob, jak se dostat ze začarovaného kruhu vlastního osudu, a šance konečně někomu ukázat, co ve vás vězí a jakou máte chuť bojovat a překonávat své handicapy. To všechno se otisklo do vznikajícího filmu a stalo se jeho dalším smyslem.

