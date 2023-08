V sobotu 5. srpna v 11 hodin nabízí Muzeum literatury dětem i dospělým loutkové představení Nejmenší ze Sámů od spolku Fras. Za polárním kruhem, kde sídlí zima a chlad, žijí Laponci. Mají svá sobí stáda, o která se starají, a když už sobi nemají co jíst, vydávají se s nimi pastevci na cestu za potravou. Jednoho dne se na takovou cestu vypraví i nejmenší Sámi. Netuší, co ho čeká, ale bezhlavě se pouští do dobrodružství. Představení je vhodné pro děti od 5 let i pro dospělé. Vstupné 150 Kč.