Nedivoč se po roce vrací do pražské Malostranské besedy!





Ostravská kapela skvělých muzikantů a hlavně kamarádů, která vznikla v roce 2016, hraje a nedivočí.

Své písničky zpívají česky a někdy i slovensky. Hrají vesele, smutně, sladce i hořce, prostě příběhy, které všichni ze života znají. Jak sami říkají: „Nechceme si na nic hrát a do ničeho se stylizovat. Prostě tak, jak to z nás jde, tak to taky cítíme, a tak se nám to líbí. A navíc v hudbě, stejně jako v životě, jsou závody, které už zkrátka neběžíme."