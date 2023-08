Sbírka Magnus Art 2010 - 2019

V galerii Magnus Art představujeme příběhy sbírek. Tentokrát můžete nahlédnout do třetí části sbírky J&T Banky s názvem Magnus Art, která dala jméno i galerii. Díla laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého mezi roky 2010–2019 budou k vidění až do 23. září.

Výstava nahlíží do nedávné historie a představuje díla ze sbírky J&T Banky, která vznikala v letech 2010 až 2019. V rámci České republiky je sbírka J&T Banky Magnus Art první jasně definovanou a strukturovanou institucionální snahou vytvořit komplexní kolekci, která by dokumentovala vývoj současného českého umění od devadesátých let dvacátého století až do současnosti. Vodítkem pro výběr akvizic sbírky Magnus Art je Cena Jindřicha Chalupeckého. Toto nejvýznamnější ocenění v České republice pro umělce do 35 let je udělováno už od roku 1990, kdy na popud Václava Havla, Theodora Pištěka a Jiřího Koláře vzniklo.

Mark Ther, Vladimír Houdek, Dominik Lang, Roman Štětina, Barbora Kleinhamplová, Matyáš Chochola, Martin Kohout, Lukáš Hofmann