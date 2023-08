Letní kino na Pragovce / Frank

Servírujeme vám již šestý ročník letního kina na Pragovce, tentokrát se zastřešujícím tématem krajiny. Letos se kino přesouvá do prostoru velkého sálu v hale E (bývalé jídelny), promítat se tak bude za každého počasí každý čtvrtek po setmění. Vstup ZDARMA.

Před projekcí si skočte do galerie na aktuální výstavu rezidentů Pragovky EXCEL. Otevřená je vždy až do začátku promítání.

3. srpna promítáme od 20:45 film Frank.

Uznávaný irský režisér Lenny Abrahamson navazuje na své oceněné snímky Adam a Paul (Adam & Paul), Garáž (Garage) a Co udělal Richard (What Richard Did) originální komedií o rádoby muzikantovi Jonovi (Domhnall Gleeson), který zjistí, že si ukousl větší sousto, než na jaké stačí, když se přidá k avantgardní popové kapele vedené tajemným a záhadným Frankem (Michael Fassbender), hudebním géniem, který se schovává za obří umělou hlavu, a jeho děsivou kolegyní Clarou (Maggie Gyllenhaal).

(AČFK)

Režie: Lenny Abrahamson

Scénář: Jon Ronson a Peter Straughan

Kamera: James Mather

Hudba: Stephen Rennicks

Hrají: Michael Fassbender, Domhnall Gleeson, Maggie Gyllenhaal, Scoot McNairy ad.

Předfilm: Tinnitus (Martin Pfann, Kateřina Kaclíková, 2019)

Je možné s pískáním v uších něco dělat? Film vyhledávající zdroje hluku v městské krajině. Jde po stopách zvuků, které autora obklopují, od hučení motorů, přes řinčení železnic, tikot hodin v domácnosti až po vlastní tinnitus.

—

Film Tinnitus vyniká svým aktuálním námětem, poukazujícím na neustále vzrůstající míru hlukového smogu ve městech, i osobním pohledem na tuto problematiku, již nám autoři filmu představují. Ve stejné míře oceňujeme využití filmových postupů, práci se střihem a zvukem, která vytváří intenzivní filmový zážitek.

Kompletní program letního kina na Pragovce:

8. 6. 21:30 Žena na válečné stezce

15. 6. 21:30 Mžitky

22. 6. 21:15 Proti přírodě

29. 6. 21:15 Beuys

13. 7. 21:00 KaprKód

20. 7. 21:00 O koních a lidech

27. 7. 20:45 Návštěvníci

3. 8. 20:45 Frank

10. 8. 20:30 Hranice odvahy

17. 8. 20:30 Chlapi nepláčou

24. 8. 20:30 Víkend na chatě

31. 8. 20:00 Osm hor

7. 9. 19:45 25 km/h

Změna programu vyhrazena.

Dramaturgie letního kina: Pavel Soušek, Jana Hanusková

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury ČR a Městskou částí Praha 9.