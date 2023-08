Letní kino na Pragovce / Návštěvníci

Servírujeme vám již šestý ročník letního kina na Pragovce, tentokrát se zastřešujícím tématem krajiny. Letos se kino přesouvá do prostoru velkého sálu v hale E (bývalé jídelny), promítat se tak bude za každého počasí každý čtvrtek po setmění. Vstup ZDARMA.

Před projekcí si skočte do galerie na aktuální výstavu rezidentů Pragovky EXCEL. Otevřená je vždy až do začátku promítání.

27. července promítáme od 20:45 film Návštěvníci.

Mladá antropoložka Zdenka se se svým manželem a třemi syny přestěhuje na Špicberky v Norsku, aby pozorovala, jak se mění život v polárních oblastech. Získala prestižní dvouletý grant na rozsáhlý vědecký výzkum o dopadu globalizace na obyvatelstvo v nejsevernějším městě světa, Longyearbyenu. Poté, co se Zdenka zamiluje do svého nového domova, zjistí, že v Arktidě mizí daleko víc než jen ledovce a permafrost. Prostřednictvím rozhovorů s obyvateli si začíná uvědomovat, jak heterogenní malá místní komunita vlastně je, a postupně odhaluje napětí, které se skrývá pod povrchem. Zdenka se zároveň snaží přijít na to, do jaké míry se může zapojit do místní komunity, kterou původně zamýšlela jen pozorovat.

(Cinémotif Films)

Režie: Veronika Lišková

Scénář: Veronika Lišková

Kamera: Vojtěch Vančura

Hudba: Pjoni

Předfilm: Spojení (Marie Sieberová, 2021)

Moje máma spojuje lidi ze zastávky na zastávku coby tramvajačka. Ráda se digitálně spojuje s lidmi po celém světě prostřednictvím rádiových vln coby radioamatérka. Spojení se mnou je vzdálené a těžko dosažitelné.

—

Snímek tematizuje přerušení spojení, k němuž občas dochází nejen mezi radiopřijímači, ale také v mezilidských vztazích. Autorka efektivně využívá filmové řeči k analýze vlastního vztahu s matkou, čímž si k ní zároveň hledá cestu.

(My Street Films)

Kompletní program letního kina na Pragovce:

8. 6. 21:30 Žena na válečné stezce

15. 6. 21:30 Mžitky

22. 6. 21:15 Proti přírodě

29. 6. 21:15 Beuys

13. 7. 21:00 KaprKód

20. 7. 21:00 O koních a lidech

27. 7. 20:45 Návštěvníci

3. 8. 20:45 Frank

10. 8. 20:30 Hranice odvahy

17. 8. 20:30 Chlapi nepláčou

24. 8. 20:30 Víkend na chatě

31. 8. 20:00 Osm hor

7. 9. 19:45 25 km/h

Změna programu vyhrazena.

Dramaturgie letního kina: Pavel Soušek, Jana Hanusková

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury ČR a Městskou částí Praha 9.