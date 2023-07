Zažít město jinak – Opatovická

Hoďme Opatovickou do gala! ZAŽÍT MĚSTO JINAK jsou sousedské slavnosti, které už od roku 2006 sbližují sousedy a oživují veřejný prostor našich měst. V Česku je to zcela výjimečná akce, která ukazuje, co se stane s ulicí, když patří jen lidem a jejich fantazii. Celý den vás bude provázet skvělé jídlo, hudba a příjemná atmosféra. Na programu je následující: Coffee and Riot - swap květin, brunch, ukulele koncert Vyšší odborná škola publicistiky - Ochutnejte svět Publicistiky! Vciťte se do role reportéra anebo zkuste vymyslet reklamní slogan. Kavárna Velryba - párty ve dvorku u ohniště Phono.cz - megavýprodej vinylových desek, DJ a Grůvíček live Café Jericho - šachový turnaj, občerstvení Kostel sv. Michala v Jirchářích - koncert kompletních varhan a divadlo pro děti.

V samotné zahradě je připraven graffiti workshop pro děti s Jitkou Petrášovou. Celé to doplní módní přehlídka Elišky Hanušové z UMPRUM a hudební doprovod, kapela Lament a Baset. Tématem letošního ročníku Zažít město jinak je: HOĎME ULICE DO GALA! Koordinátorem celého Zažít město jinak je spolek AutoMat. Společně s nimi tvoříme i my (za ulici Opatovická 18) město, ve kterém chceme žít! Těšíme se na vás! Ulice Opatovická