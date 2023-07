Velmi svěží a inovativní indie swing z Vídně!

Marina & The Kats, původně tříčlenná kapela, nyní kvartet, patří už léta k nejzajímavějším a nejprogresivnějším swingovým kapelám v Rakousku (ne-li v Evropě), což potvrdí každý, kdo měl někdy možnost vidět některý z jejich mnoha „vysokooktanových“ koncertů. Nejméně tři ze čtyř členů kapely hrají na bicí, což přináší obrovský posluchačský zážitek. Jejich hudba vychází z extravagantně pojatého swingu, jenž místy zabíhá do tanečních groovů, jazzu, rocku, blues, rockabilly i prvků kabaretu. Poznávací znamení kapely Marina & The Kats je naprosto nezávislý zvuk, který chytá písničky za pačesy a zaručuje, že nikdo v sále se nebude ani na chvilku nudit. Jejich inovativní přístup je jasně slyšet v písních na jejich posledním albu Different. Nová deska je upřímná, energická a plná hudebního vtipu i velké umělecké erudice. Nenechte si ujít první vstoupení skutečného zjevení rakouské hudební scény!