Isaiah Collier – I AM

Saxofonista Isaiah Collier, jazzový vizionář, který minulý rok s kapelou The Chosen Few představil českému publiku album inspirované hudbou Johna Coltranea, se vrací do Prahy se zcela novým projektem! I AM je hudební spojení multiinstrumentalisty, skladatele, aktivisty a pedagoga Isaiah Colliera na dechové nástroje a Michaela Shekwoagy Odeho na bicí.

Collier je jazzový vizionář a nejvýznamnější postava současné scény v Chicagu, na níž se prosazuje nová generace černošských hráčů. Proslavil se na živé chicagské scéně především jako saxofonista, ať už ve svých vlastních projektech, v rámci Angel Bat Dawid's Brotherhood nebo po boku umělců jako Chance The Rapper, Waddada Leo Smith III, Junius Paul a mnoha dalších.