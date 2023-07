Neck Deep v Praze

Jedna z největších hvězd pop-punku, která loni oslavila deset let na scéně, míří na podzim do Prahy, aby 26. 10. opět po roce potěšila české publikum. V minulém roce si kapela střihla povedený set na Rock for People a nyní ji čeká klubovka v MeetFactory.

Čtveřice Ben Barlow (zpěv), Matt West (kytara), Sam Bowden (kytara) a Dani Washington (bicí) sklízí úspěch po celém světě a s nadšením posluchačů jdou ruku v ruce i kritiky. Neck Deep se objevili na obálkách magazínů Kerrang!, Rock Sound nebo Alternative Press, získala ocenění Best British Band v cenách Rock Sound 2017.

