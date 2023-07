Vznik skupiny se datuje do jara roku 1975, kdy se pár kamarádů domluvilo na společném muzicírování. Roháči byli zařazeni do kategorie, které se říkalo moderní trampská píseň. Jak šly roky, pro Roháče začali psát různí autoři. To ovlivnilo vývoj skupiny natolik, že pozvolna vplula do vod folku a vymanila se svým příznivcům z dosud jasné škatulky – trampská skupina. Protože Roháči nelpí pouze na vlastní tvorbě a vyznávají repertoárovou pestrost, objevují se v jejich repertoáru i skladby z oblasti country, jazzu, spirituálů nebo písní lidových.

V roce 1990 si skupina odvezla z plzeňského finále Porty cenu nejvyšší - Portu a v témže roce bylo Roháčům předáno vyznamenání v portovních žánrech velmi ceněné – Zlatá Porta.

Roháči vydali 9 alb, nahráli spoustu trvalek pro rádia, absolvovali četná natáčení pro televize. Vystupují na různých festivalech a přehlídkách, uvádí své celovečerní koncerty. Velké oblibě se těší vánoční koncerty Roháčů.