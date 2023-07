Gaia Mesiah + Five O'clock Tea + Eva Vargo

O AKCI Vstupenky v prodeji za 490 Kč na pragueopenair.cz a goout.cz. Vstupenky na místě za 550 Kč. Divoká rocková čtveřice Gaia Mesiah má venku nové album a tak je jejich letní koncert na Občanské plovárně skvělou příležitostí přijít si nové věci poslechnout naživo!

Gaia Mesiah to umí na pódiu pořádně rozjet, byla by velká škoda o jejich show přijít. A rozjedou to taky Five O’clock Tea, pro které to bude první comebackový koncert v nové sestavě a aby toho nebylo málo těšit se můžete i na Evu Vargo, kterou jako speciální host na bicí doprovodí Vojta Douda (ex Krucipüsk) a na basu Josh Stewart (Gaia Mesiah).