Gengahr v Praze

Londýnská indiepopová čtveřice Gengahr se po dvou letech vrací s novou deskou Red Sun Titans. Album, které sama kapela popisuje jako křižovatku, kde vás na jedné straně doléhají věci z minulosti, ale zároveň vyhlížíte výzvy budoucnosti, v pražském Café V lese představí už 14. října 2023.

„Skladby na téhle desce fungují jako mentální mapa, jako připomínka toho, jak chci existovat. Dávají mi prostor na zvážení toho, co přijde dál. Samotný název Red Sun Titans odkazuje na animovaný seriál, který bych sledoval jako dítě. Odehrával by se ve sluncem vyprahlé dystopické červené krajině, napůl snové prostředí, napůl realita… Naše skladby patří do dočasného prostoru mezi dvěma světy,“ prozradil zpěvák kapely Felix Bushe.

