Junior Members After Hours

Summer. Art. Party. V Kunsthalle? Umíme! Letní večer pro naše Juniorky a Juniory ovládnou divoký DJ set v podání dua 2AM, pohybová performance umělce Alexe Mirutziu anebo komentovka našich bohémských výstav. Samozřejmostí jsou nealko i alko drinky, prosluněné terasy i chládek z galerie uprostřed veder. Těšíme se na vás, good vibes only! Pouze pro členky a členy v kategorii Junior*ka Zdarma, bez rezervace, stačí dorazit LINE—UP—LINE—UP—LINE—UP—LINE—UP—LINE—UP 18.00 | Galerie 3 Performance Alexe Mirutziu: INTERVENTION IS ENOUGH EVIDENCE. FINALLY. Když se postavy proplétají mezi uměleckými díly.

Pohybová performance, při níž rumunský umělec Alex Mirutziu společně s Martou Blaškovou, Evou Urbanovou a Lukášem Zahym oživují novou výstavu Lost in the Moment That Follows. Dívejte se pozorně. 19.00—21.30 | Kunsthalle Café DJ set: 2AM DJský tandem 2AM kreativně propojuje žánry napříč dekádami a metropolemi. Empaticky se vžívá do svého publika a umě vytváří astrální zážitek. Tančete. 20.00—20.45 | Foyer Komentovka výstav Bohemia & Lost in the Moment That Follows Jeden večer, dvě výstavy. Nejprve prozkoumáte svět bohémy, vzápětí se seznámíte s rumunskou uměleckou scénou. Neztraťte se. REZERVACE ZDARMA