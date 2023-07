Performance Alexe Mirutziu: Intervention is Enough Evidence Finally.

Výjimečný zážitek, při němž rumunský umělec Alex Mirutziu pozoruhodným způsobem oživuje novou výstavu Lost In The Moment That Follows ve třetím patře naší galerie. Hlavní postavy jeho pohybové performance se proplétají mezi výtvarnými díly, zatímco samotný autor podněcuje výměny a interakce mezi zúčastněnými. PREMIÉRA / PREMIERE: 10/6 2023 17.00 / 5pm Repríza / Reprise I: 22/6 2023 17.00 / 5pm Repríza / Reprise II: 26/7 2023 18.00 / 6pm Repríza / Reprise III: 24/8 2023 15.00 / 3pm Není nutné rezervovat, vstup na performance je součástí vstupenky na aktuální výstavy v Kunsthalle Praha.